L'international algérien, Adam Ounas, ne signera pas définitivement avec l'OGC Nice. L'ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux va donc retourner à Naples cet été. Il s'est exprimé quant à cette décision de l'OGCN de ne pas lever l'option d'achat. « Fin de l'aventure à l'OGC Nice, une belle saison passée sous les couleurs rouge et noir avec une qualification européenne à la clé», a-t-il dit. «J'ai vécu des moments forts avec les supporters remplis d'émotions. Mes blessures m'ont freiné et quand je reviens fort, quelque chose de plus important que le foot arrive», ajoute-t-il. «Je tiens à remercier le coach, tout le staff, les dirigeants, les supporters, les bénévoles du club ainsi que tous mes coéquipiers. Je vous souhaite bonne chance pour la suite et surtout une bonne santé à tous. Je n'oublierai jamais l'atmosphère de l'Allianz Riviera... Issa Nissa!», conclut Ounas.