à l’occasion d’une conférence de presse organisée mardi, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, a annoncé que l’interdiction d’organiser des événements publics, dont sportifs, est prolongée jusqu’au 1er septembre. La presse locale a confirmé que cette mesure s’applique également aux matchs à huis clos et qu’aucune exception n’est envisagée pour le football. « On consultera l’UEFA sur la base de la décision qui a été prise. Le fait que le football ne puisse être joué avant le 1er septembre (aux Pays-Bas) pose d’énormes défis sur le plan organisationnel, sportif et économique », a réagi la Fédération néerlandaise. L’instance compte sur la clémence de l’UEFA, qui a admis mardi l’existence de « cas spéciaux » en faisant référence à des pays où la saison ne pourra peut-être pas se terminer.