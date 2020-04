Aujourd’hui, on respire un peu et on parle d’ores et déjà de l’après-coronavirus, soit la reprise des compétitions. Il est utile de rappeler que d’aucuns savent que depuis la suspension des compétitions, il y a eu la fermeture des infrastructures sportives ainsi que l’application du confinement, total ou partiel, à travers les wilayas du pays. Les staffs techniques et les joueurs sont dans l’obligation de se préparer en vue de la reprise de la compétition même d’une manière tardive, selon l’évolution de la pandémie. Confinement oblige donc, les staffs techniques et médicaux ont, été obligés de revoir leur propre préparation. Les deux staffs concernés, technique et médical, envoient aux joueurs des programmes de travail individuels qui concernent leur préparation physique et athlétique. Tous les staffs techniques sont d’ailleurs unanimes à soulever que cette préparation spécifique ne permet pas aux joueurs de revenir sur les terrains de la compétition qu’avec un « minimum », dans la mesure où il y a une absence flagrante du travail collectif. De plus, les espaces de travail des joueurs en individuel diffèrent d’un élément à l’autre. Certains ont plus d’espace que d’autres, avec des forêts, jardins ou carrément espace vert. Alors que d’autres habitants des immeubles sont à l’étroit pour bien se préparer. De plus, les techniciens estiment, à juste titre d’ailleurs, que rien ne vaut la préparation collective dans la mesure où il n’y a plus de compétition et donc de matchs. Le manque de compétition et de préparation collective influe négativement sur le rendement des joueurs. Ce qui inquiète particulièrement les techniciens, les préparateurs physiques et les médecins des clubs. Les techniciens assurent qu’en cas de reprise des compétitions, les joueurs doivent avoir entre 15 et 25 jours de préparation collective pour être en moyenne opérationnel et prêt pour la compétition. Or, on remarque que ce genre de problématiques de préparation collective n’a jamais été posé par les techniciens et spécialistes au début de chaque saison, d’autant que dans la majorité des cas, des clubs auraient recruté de nouveaux joueurs et le travail collectif est d’importance pour la cohésion et le jeu collectif. De plus, on sait parfaitement que parfois, en fin de saison, les joueurs et staffs techniques bénéficient d’un mois, voire plus, de vacances avant de revenir à la compétition. Et là, personne ne crie au manque de préparation collective. D’autre part, les dernières directives de la FIFA au sujet des contrats des joueurs en fin de saison actuelle, permettent de les prolonger jusqu’à la fin effective de la saison. Quant à leur prolongation, la FIFA préconise, d’abord, une entente mutuelle entre les deux parties. En d’autres termes, on pourrait avoir une certaine stabilité dans les effectifs pour les matchs restant des compétitions. Cela veut dire que le travail des staffs techniques est plus facile avec les mêmes éléments. Il faut donc reprendre les compétitions tout comme on le fait pour un début de saison avec une certaine stabilité en avantage en matière d’effectif.