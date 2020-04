Si le confinement à cause du coronavirus a déjà fait changer les habitudes des sportifs à travers le monde, dès demain ou après-demain, des sportifs parmi lesquels des joueurs de football doivent changer, une fois de plus, leurs habitudes avec l’arrivée du mois de Ramadhan. D’ailleurs, avant le coronavirus, les joueurs et différents staffs devraient nécessairement changer les habitudes des préparations physiques et technico-tactiques à cause de ce mois sacré, surtout pour préserver la santé des joueurs. Durant la période de confinement les joueurs ont reçu des programmes de préparation individuels de la part de leurs staffs : technique et médical ainsi que des préparateurs physiques. Dès demain ou après-demain, selon le début du mois de Ramadhan, de nouveaux programmes sont préparés par les différents staffs des clubs aux joueurs. Ainsi et à titre d’exemple, le coach du MC Alger, Nabil Neghiz a pris en considération le prolongement de la période de confinement en élaborant un second programme de préparation pour les joueurs pour la période du mois sacré. D’ailleurs, d’aucuns savent que les joueurs ne peuvent s’entraîner de la même manière que celle d’avant ce mois. Durant la période d’avant le coronavirus, les séances d’entraînement étaient programmées généralement après la rupture du jeûne dans la soirée. De plus, les joueurs ne pouvaient faire du footing au milieu de la journée alors ils le font surtout juste avant la rupture du jeûne. Or, aujourd’hui, confinement oblige, il ne reste plus que la période juste avant la rupture du jeûne. Les staffs techniques se doivent donc de concocter un programme de façon à avoir

d’autres exercices à faire. Il faut aussi varier les exercices pour éviter la monotonie aux joueurs et ainsi se lasser du travail quotidien. De plus, et c’est important en cette période du mois de Ramadhan, les joueurs doivent respecter un régime alimentaire spécifique pour éviter de prendre du poids, ce qui pourrait nuire à leur forme en vue de la reprise des compétitions. Justement, le coach de la JS Kabylie, le Tunisien Yaman Zelfani, adopte déjà cette programmation avec des exercices variés. Il a d’ailleurs bien précisé: « Nous faisons, mon adjoint et compatriote Fakhri Beltaief et moi, tout pour garder le contact avec nos joueurs et superviser leur assiduité aux entraînements et ce moyen de la visioconférence. C’est pour éviter une certaine lassitude des joueurs et nous leur varions régulièrement la nature des exercices et exigeons un maximum de sérieux dans l’accomplissement du travail. » Pour le mois de Ramadhan, le staff technique de la JSK a préparé un nouveau programme qui s’étalera jusqu’au 29 du mois en cours et pourrait bien le renouveler si la situation sanitaire du pays restera en l’état. De son côté, le coach de l’USM Alger, Mounir Zeghoud, a lui aussi remis aux joueurs un programme de travail individuel pour ce mois. Le relâchement des joueurs est craint par tous les staffs des clubs, ce qui multiplie les efforts pour maintenir mobilisés les joueurs durant cette période de confinement très difficile. Quant aux joueurs, il faut bien qu’ils poursuivent l’application de leur programme durant ce mois pour qu’ils ne puissent pas être pris à leur propre piège lors de la reprise des entraînements collectifs et surtout des compétitions.