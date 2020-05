Mais, compte tenu du fait qu'il s'agit de «la vie des personnes», un programme sanitaire à suivre est primordial afin d'éviter la propagation du Covid-19. Au début du mois en cours, le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football avait proposé une feuille de route pour la reprise des championnats de la saison en cours. Ceci, en attendant sa validation par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et justement, une réunion est MJS-FAF est prévue au siège de la tutelle pour débattre ce sujet et avoir une réponse du ministère, laquelle sera envoyée aux pouvoirs publics. Le scénario d'une annulation de la saison a été rejeté aussi bien par la FAF et par la LFP. Seulement, il est tout aussi important, dans le cas d'une reprise des compétitions, de penser d'abord à la période de préparation et donc du retour aux entraînements. Là, il y a lieu d'avoir un véritable plan sanitaire à suivre. Lors de la dernière réunion du BF au début du mois en cours, le docteur Djameleddine Damerdji, président de la Commission médicale, a rappelé la situation en Algérie et a fait part des recommandations de sa Commission. Cette dernière avait publié ces recommandations suivant le professeur Nibouche, cardiologue expert de la FAF, mais n'a pas évoqué le protocole à suivre en cas de reprise des entraînements et des compétitions. Parmi les grands championnats européens, la Bundesliga en Allemagne a prévu une reprise le 16 mai, tandis que la Premier League en Angleterre et la Serie A sont incertains de pouvoir reprendre et dans quelles conditions. Pour les exemples, en Allemagne, on a déjà assuré les premiers tests de coronavirus où on a eu les résultats suivants: 10 cas parmi les 36 clubs de première et deuxième divisions, sur 1 724 tests effectués. Le protocole soumis aux autorités prévoit d'éviter tout contact inutile au moment des matchs: pas de poignées de mains, ni de photos de groupe, mais des bouteilles d'eau individualisées pour les joueurs, et un siège vide sur deux sur le banc des remplaçants, entre autres. En Angleterre, le gouvernement avait annoncé un plan de déconfinement pour les footballeurs professionnels qui leur permettait dans un premier temps de s'entraîner séparés les uns des autres, avec six joueurs maximum sur un terrain. Les phases suivantes prévoient ensuite des entraînements en groupe réduit, puis en groupe plus large. Dans une quatrième et dernière phase, les matchs seront autorisés, à condition de ne pas dépasser 400 personnes en tout. Enfin, la Ligue a proposé de finir la saison à huis clos. En Algérie, on doit sûrement attendre ce qui va être décidé demain, lors de la réunion MJS-FAF pour avoir plus d'informations sur les possibilités de reprise d'abord, avant de reparler des protocoles à suivre, le cas échéant.