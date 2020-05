Le directeur sportif du CS Constantine, Rachid Redjradj, a démenti lundi l'intérêt porté par le club pour le joueur Fares Amrane (CA Batna) et a affirmé l'ambition du staff administratif d'engager «prochainement» Ahmed Maâmeri (WA Boufarik) et Merouane Mehdaoui (CR Beni Thour). «Plusieurs joueurs évoluant dans des ligues inférieures ont été mis dans le viseur du CSC pour un éventuel recrutement en vue de renforcer l'effectif de l'équipe», a indiqué à l'APS, Rachid Redjradj, réfutant par la même occasion l'intérêt porté par le club pour le joueur Fares Amrane du CA Batna (division nationale amateur-Est) qui a été annoncé ces derniers jours dans les médias locaux. Le même responsable a également affiché l'ambition de la direction du club constantinois pour le recrutement du latéral gauche du WA Boufarik, Ahmed Maâmeri (22 ans) du championnat de division nationale amateur- Centre, pour les qualités dont il a fait montre lors des matchs de la coupe d'Algérie, ainsi que du jeune prodige de la wilaya de Ouargla, à savoir le milieu de terrain du CR Beni Thour, Merouane Mehdaoui (22 ans). Le plan d'action du staff administratif prévu pour cette période de la suspension de la compétition consiste en la préservation de l'équipe-type qui a été derrière le sacre de 2018, ainsi que le renforcement des différents compartiments par des doublures pouvant suppléer les éléments existants, a fait savoir la même source.

En plus de la baisse des salaires des joueurs, le recours au recrutement d'éléments nouveaux évoluant dans des championnats inférieurs avec un rapport qualité-prix avantageux permettra au club de mieux gérer financièrement cette période difficile, a exprimé Redjradj.