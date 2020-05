Ronald Koeman, sélectionneur des Pays-Bas, a été hospitalisé en urgence dimanche à cause de problèmes cardiaques, non liés au coronavirus. D'après le journal néerlandais De Telegraaf, il a été admis au centre médical d'Amsterdam et est désormais dans un état stable. La rapidité de l'intervention aurait sauvé l'ancienne légende du FC Barcelone et de l'Ajax Amsterdam. L'ex-international Oranje a subi un «cathétérisme cardiaque», toujours selon le Telegraaf, et «sera probablement autorisé à quitter l'hôpital d'Amsterdam dès lundi (hier, NDLR)».