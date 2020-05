Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, a exclu toute éventualité de présenter sa candidature contre le patron de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad lors des prochaines élections prévues en 2021. «à ce stade-là, il est important de laisser Ahmad terminer son mandat et de lui être loyal», a déclaré le président de la FSF, interrogé par des observateurs et dirigeants du football sénégalais sur les réseaux sociaux. Concernant une éventuelle candidature à la présidence de l'instance dirigeante du football africain, Augustin Senghor a déclaré n'avoir pas l'intention «de se positionner contre quelqu'un» avec qui il travaille et lui «fait confiance». «Aujourd'hui, je suis dans une équipe qui a un président, Ahmad, qui me fait confiance, et par-dessus tout, moi j'aime la loyauté», a-t-il fait savoir. Augustin Senghor est annoncé par des observateurs du football africain comme un candidat potentiel à la présidence de la CAF, tout comme l'ex-président de la Fédération égyptienne Hani Abourida et l'actuel président de la Fédération marocaine, Faouzi Lekjaa. Senghor est actuellement membre du Comité exécutif de la CAF, du Comité d'urgence et vice-président de la Commission d'organisation de la CAN. Le président actuel, le Malgache Ahmad, a succédé en mars 2017 au Camerounais Issa Hayatou, qui a dirigé l'organisation pendant 29 ans. Des médias africains avaient annoncé qu'il était candidat à sa propre succession, mais il a démenti l'information, précisant être focalisé sur la gestion de la crise de coronavirus. «Aujourd'hui, toute mon attention se porte sur la gestion de la crise du Covid-19. Lorsque j'aurai pris une décision, je l'annoncerai moi-même», a-t-il dit sur son compte Twitter.