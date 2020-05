Mohamed Farès a visiblement marqué les clubs transalpins depuis son parcours au Héllas Vérone. Victime d’une grave blessure en début de saison et malgré qu’il ait moins joué, l’international algérien est plus courtisé que jamais. Les courtisans deviennent légion pour Farès. Après la Lazio, la Fiorentina, c’est au tour de Torino de se positionner sur l’arrière gauche de Spal. D’après le journaliste italien Alfredo Pedulla, le joueur de 24 ans serait la priorité du club de Turin et ses dirigeants pourraient d’ailleurs formuler une offre. La bataille devient rude dans la course vers Farès. 3 prétendants pour le latéral gauche qui était proche de signer à l’Inter Milan l’été dernier. La faute à sa grave blessure aux ligaments croisés. à voir le standing des clubs, Mohamed Farès pourrait changer d’air au mercato estival.