Le professeur Devi Sridhar, qui dirige le département sur la santé mondiale à l’université d’Édimbourg (Écosse) déclarait lors d’une conférence de presse que la tenue des jeux Olympiques de Tokyo en 2021 « dépendait totalement de l’existence d’un vaccin » contre le Covid-19. Interrogé quelques heures plus tard par Reuters, Brian McCloskey, expert en sécurité sanitaire et en prévention des épidémies, membre du groupe travaillant à l’OMS (Organisation mondiale de la santé) sur les rassemblements de masse, s’est montré plus prudent.

« Je pense qu’il est probablement prématuré d’avoir cette réflexion dans le sens où nous avons 15 mois pour planifier et préparer les JO de 2021, explique-t-il. Donc, à mon avis, il est prématuré de dire que tenir les JO en 2021 est irréalisable. De toute évidence, avoir un vaccin serait extrêmement utile, non seulement pour les jeux Olympiques, mais pour nous tous. Mais même sans vaccin, je pense qu’il existe d’autres mesures que nous examinerons pour nous assurer de pouvoir organiser les Jeux en toute sécurité. »