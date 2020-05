La Fédération Internationale des sports d’Aviron (FISA) compte lancer, l’année prochaine (2021), un Championnat du monde en salle (hommes et dames), accessible aux concurrents du monde entier, a indiqué l’instance sur son site officiel. « La FISA a pour objectif d’organiser un Championnat du monde d’aviron en salle équitable qui sera ouvert aux concurrents du monde », a annoncé le président de la FISA, Jean-Christophe Rolland. La finale de cet événement aura lieu le week-end du 27-28 février 2021. Des détails supplémentaires sur la compétition, notamment ceux concernant les règles, les catégories de courses et les processus de qualification, sont toujours à l’examen et seront annoncés au fur et à mesure qu’ils seront finalisés seront connus plus tard, précise la même source.