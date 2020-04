Le docteur Kamel Touati, membre de la Commission médicale de la Fédération algérienne de football (FAF) estime que les entraînements individuels des joueurs sont « insuffisants » pour garder la bonne condition physique, tout en donnant quelques conseils aux joueurs en évoquant déjà l’après-coronavirus. Dans une interview accordée au journal arabophone de l’Est du pays, Ennasr, Kamel Touati estime que « les entraînements individuels ne suffisent même pas pour couvrir le quart de ce dont un joueur a besoin quotidiennement pour qu’il puisse garder sa condition physique et du coup, augmenter son immunité afin de combattre l’épidémie de Covid-19. Pour lui, « l’entraînement individuel ne constitue qu’une solution provisoire minime pour permettre aux joueurs de garder leur forme, car la préparation individuelle n’égalera même pas le quart de la préparation collective ». D’autant, ajoute-t-il, « que les activités sportives en ce temps de crise pandémique permettent d’augmenter l’immunité et, donc, les capacités à combattre le coronavirus ». Le docteur Touati déclare d’autre part qu’« au sein de la commission médicale fédérale, on pense sérieusement à l’étape de l’après-coronavirus, car cette pandémie laissera certainement des traces dans la société et ses différentes catégories ». Ainsi, poursuit-il, « les joueurs de football doivent avoir une période de préparation pour récupérer du manque des entraînements collectifs et éviter les blessures ».

« Le côté psychologique des joueurs est également très important », indique-t-il, avant de faire remarquer que « chaque joueur a ses spécificités et ses conditions personnelles à ce qu’il a vécu durant le confinement. » Et d’ajouter : « Encore, faut-il noter qu’il y aurait certains qui auraient perdu un ou plusieurs de leurs parents ou amis, sans oublier la peur de la transmission de ce virus , au moment de la reprise des entraînements et des compétitions. »

Touati affirment que ces données doivent être prises en considération, indiquant qu’il est primordial de faire appel à des psychologues pour la gestion de cette étape. Le docteur Touati n’a pas omis, au passage, de donner quelques informations sur les travails de la Commission médicale de la FAF depuis le début de cette épidémie, en indiquant : « Depuis le début du coronavirus, la commission a commencé à jouer son rôle à travers la campagne de prévention lancée dans le milieu du football pour sensibiliser sur les dangers du virus, et ce, même lors des matchs à huis clos. Ceci a été effectué avant que les pouvoirs publics ne décident de la suspension de toutes les activités sportives ainsi que la fermeture de toutes les infrastructures sportives. Cela se passe au moment où tous les membres du corps médical sont dans les premières lignes du combat contre le virus, où on enregistre le décès de plusieurs médecins, infirmiers, ambulanciers et autres membres du corps de la santé. Ce qui montre leur courage, l’esprit du nationalise et du sacrifice. »

Enfin, et comme conseils aux sportifs, Touati déclare : « Les joueurs professionnels doivent participer à la sensibilisation et aux opérations de solidarité, car la vie quotidienne montre que la majorité de nos concitoyens n’est pas consciente de la dangerosité de cette pandémie. Il n’y a qu’à voir les bousculades dans les marchés et les supermarchés et centres commerciaux pour comprendre qu’il est impératif de poursuivre la sensibilisation. Il faut assurer le confinement total à la maison et suivre les recommandations du corps médical et du gouvernement pour combattre le coronavirus. »