Une 3e période de transferts serait inscrite dans le registre des scénarios envisagés par la FIFA, qui s’organise pour s’adapter à tous les cas de figure, en cette période de pandémie de coronavirus, selon le directeur du règlement à l’instance mondiale. Dans la série des mesures et scénarios envisagés par la FIFA, le directeur du règlement à la FIFA, James Kitching n’exclut pas la possibilité d’avoir recours à une troisième période de mercato, qui sera décidé en concertation avec les 55 fédérations membres de la FIFA. « Nous pourrions voir l’ouverture d’une troisième fenêtre des transferts. (...) Nous devons reconnaître que le droit du travail et l’autonomie des clubs et des joueurs sont toujours prioritaires », a rapporté le site 90min, citant le responsable à l’instance de football mondiale. Une crise sanitaire, sans précédent, frappe actuellement les quatre coins du globe et devrait bouleverser à terme le football dans ses plus grandes largeurs. Le président de la FIFA, Gianni Infantino a promis récemment un « football plus humain » tourné vers des valeurs de « solidarité et de proximité », mais il doit également s’attarder sur un autre sujet encore plus concret ces dernières semaines: le marché des transferts. « Forcément conditionnées à l’évolution de la situation, les dates de la prochaine fenêtre des transferts pourraient être agencées afin de correspondre à la réalité sportive qui entoure le monde du football », a ajouté la même source. Récemment, la FIFA a recommandé l’adaptation des contrats actuels si la reprise venait à être considérablement retardée. Cette disposition, légitime et nécessaire, permettrait aux joueurs en fin de contrat le 30 juin de poursuivre la saison pendant une durée limitée avec leurs clubs respectifs.